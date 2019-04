Es gibt viele Möglichkeiten, Videos zu manipulieren. Zum Beispiel so. Herzlich willkommen zu "Fake or No Fake". Im Januar 2018 verbreitet sich ein Video rasend schnell im Internet. Der rund 30-sekündige Clip zeigt eine Ratte, die sich wie ein Mensch duscht. Können Sie erkennen, ob das Video ein Fake ist? Was denken Sie? Ist das Video echt oder ein Fake? die Antwort: Die Aufnahmen sind echt. Allerdings ist die Geschichte des Videos falsch. Biologen bezweifeln bereits kurz nach der Veröffentlichung des Videos, dass es sich um eine Ratte handelt. Sie vermuten, dass es sich bei dem Tier um ein Pakarana, ein südamerikanisches Nagetier, handelt. Das Tier im Video hat keinen langen Rattenschwanz. Außerdem passen die Bewegungen zum Pflegeverhalten von Pakaranas. Das und die Tatsache, dass das Video von einem peruanischen Nutzer hochgeladen wurde, erhärten den Verdacht der Biologen. Das Video der "duschenden Ratte" erteilt uns eine Lektion in Sachen Kontext. Es müssen keine Aufnahmen manipuliert werden, um eine Geschichte zu verändern. Tierschützer merken außerdem an, dass das Tier möglicherweise unter Schmerzen leidet und versucht, die Seife aus seinem Fell zu entfernen. So wird aus einem niedlichen Internet-Video möglicherweise eine traurige Geschichte.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.