Sehen Sie im Video: Echt oder Fake? Soldaten geben Schimpansen Sturmgewehr – das Tier eröffnet das Feuer (Faktencheck).

















Diese schockierenden Aufnahmen sollen aus Afrika stammen.





Soldaten geben einem Schimpansen zum Spaß ein Sturmgewehr.





Zunächst hantiert der Menschenaffe mit der Kalaschnikow herum – doch dann eröffnet er das Feuer auf die Männer.





Anschließend hebt der Schimpanse, scheinbar triumphierend, die Waffe über den Kopf.





Der Clip wird seit über zehn Jahren immer wieder in den sozialen Netzwerken gepostet und millionenfach aufgerufen.





Doch ist das unglaubliche Video wirklich echt?





Bei dem Video des Schimpansen, der auf Soldaten schießt, handelt es sich um einen Fake.





Der Clip wird 2011 auf dem Youtube-Kanal „apeswillrise“ veröffentlicht, um den Blockbuster „Rise of the Planet of the Apes“ zu bewerben.





Der Beschreibungstext des Videos macht deutlich, dass es sich um Promo-Material und nicht um authentische Aufnahmen handelt – doch diese Information wird bei der Verbreitung des Clips in den sozialen Medien meist nicht angegeben.





Es entsteht der Eindruck, dass es sich um authentische Filmaufnahmen handelt.





Der Fall macht deutlich, wie einfach fehlender Kontext zu Falschmeldungen führen kann. So wird aus einem Promotion-Video für einen Blockbuster ein vermeintlich echter Clip.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

