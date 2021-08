Sehen Sie im Video: Flugbegleiterin steht auf dem Burj Khalifa – ist die unglaubliche Werbung wirklich echt?









Diese Werbung ist nichts für schwache Nerven.





Eine Emirates-Flugbegleiterin steht auf dem Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt.





Der spektakuläre Werbespot sorgt bei vielen Betrachtern für Fragezeichen.





Sie wollen wissen, ob die Stewardess tatsächlich in 828 Metern Höhe gestanden hat.





Denn im Zeitalter überzeugender, digitaler Effekte ist nicht immer erkennbar, ob ein Video echt ist oder am Computer entstanden ist.





Ist der spektakuläre Clip mit Hilfe digitaler Spezialeffekte entstanden – oder handelt es sich tatsächlich um echte Aufnahmen?





Auf Instagram sorgt die Fluggesellschaft mit einem Video selbst für Klarheit: Die atemberaubenden Aufnahmen sind tatsächlich auf dem Burj Khalifa entstanden.





Emirates veröffentlicht ein Making-of-Video zu den Dreharbeiten, das die Sicherheitsvorkehrungen zeigt und den Nutzern einen Blick hinter die Kulissen des Werbespots gewährt.





„Echt oder Fake? Viele haben diese Frage gestellt und wir sind hier, um sie zu beatworten.“ – Emirates, Instagram





Der Fall macht deutlich: In Zeiten, in denen man manipulierte und echte Videos nicht mehr zweifelsfrei auseinanderhalten kann, wird mitunter auch authentischen Aufnahmen mit Skepsis begegnet – besonders, wenn sie so spektakulär sind.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

