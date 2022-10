Sehen Sie im Video: Goldzähne sollen aus russischem Folterkeller stammen – was es mit dem Foto auf sich hat.









Ein vermeintlich grausamer Fund in der Ukraine:





Dieses Foto einer Kiste voller Zahn-Kronen wird mit der Behauptung verbreitet, dass es aus einer russischen Folterkammer in Pisky-Radkivski stamme.





Das Verteidigungsministerium der Ukraine postet das Bild auf Twitter und zieht dabei Parallelen zum NS-Konzentrationslager Auschwitz.





Der Post impliziert, dass die Kronen ukrainischen Folter-Opfern oder Toten durch russische Soldaten gezogen wurden – doch es gibt Zweifel an dieser Behauptung.





Was hat es mit dem Foto auf sich?





Offenbar stammen die Zähne nicht von Gefolterten oder Toten, sondern aus der Praxis des örtlichen Zahnarztes.





Im Interview mit der Bild erklärt der Mann namens Sergey, dass die Zähne von seinen Patienten stammen würden und offenbar von den Russen gestohlen worden seien, weil diese den rostfreien Stahl für Gold hielten.





"(…) Wenn sie hier gefunden wurden, müssen sie von mir sein." – Zahnarzt Sergey ggü. "Bild"





Doch auch wenn das Foto der Zahn-Kronen in Anbetracht dieser Aussagen offenbar keinen Bezug zu Folter hat, kommt es im Rahmen des Ukraine-Kriegs immer wieder zu Folter-Vorwürfen gegen Russland.





So berichten beispielsweise britische und ukrainische Kriegsgefangene von körperlicher und psychischer Folter durch russische Soldaten.





Die UN spricht in diesem Zusammenhang von einem „dramatischen Anstieg an Rechtsverletzungen”. Weiter heißt es, dass es immer mehr Hinweise auf Folter und Misshandlungen an ukrainischen Gefangenen gebe.





Auch der Ukraine wirft die UN Verbrechen, wie willkürliche Verhaftungen und Verschleppungen vor. Außerdem seien auch russische Kriegsgefangene misshandelt worden.





Im Gegensatz zu Russland hatte die Ukraine der UN "ungehinderten" Zugang zu Haftanstalten gewährt.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr