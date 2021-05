Sehen Sie im Video: Faktencheck – Ist der Arm nach einer Covid-19-Impfung wirklich magnetisch?













Videos von Magneten, die nach einer Covid-Impfung an der Einstichstelle haften, machen derzeit in den sozialen Medien die Runde.





Verschwörungstheoretiker sehen darin einen vermeintlichen Beweis für die Behauptung, dass Menschen mit der Impfung ein Mikrochip implantiert werde.





Doch was hat es mit den Clips wirklich auf sich?





Bei der Behauptung, dass die Einstichstelle nach einer Covid-19-Impfung magnetisch sei, handelt es sich um eine Falschmeldung.





Magnet-Experte Professor Michael Coey vom Trinity College Dublin bezeichnet die Behauptung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters als "völligen Schwachsinn".





Weiter führt er aus, dass man ein Gramm Eisen benötigen würde, um einen Magneten an der Einstichstelle zu halten – eine Menge, die man "problemlos erfühlen" könnte.





"Übrigens, meine Frau hat heute ihre zweite Pfizer-Impfung erhalten und ich meine vor zwei Wochen. Ich habe getestet, dass Magnete nicht von unseren Armen angezogen werden!" – Das sagt Professor Michael Coey ggü. Reuters.





Doch warum haften die Gegenstände trotzdem an der Haut?





Im Selbsttest sieht man, dass kleine Gegenstände wie ein Geldstück problemlos an der Haut haften.





Die Erklärung dafür ist Adhäsion – die Tatsache, dass zwischen den Teilchen verschiedener Körper anziehende Kräfte wirken.





Auch Schweiß, Feuchtigkeit oder Fette können dazu beitragen, dass Gegenstände an der Haut haften.





Außerdem ist es denkbar, dass die Magneten in den Videos durch Klebstoff manipuliert wurden, um besser an der Haut zu haften – und um so einen Klick-Erfolg in den sozialen Medien zu erzielen und vor allem Verschwörungstheoretikern in die Hände zu spielen.





Trotz aller vermeintlichen Videobeweise ist und bleibt es ein Fakt: Die Einstichstelle nach einer Corona-Impfung ist nicht magnetisch.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

