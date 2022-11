Ein Video zeigt, wie ein Polizist einen Mann verprügelt. Derzeit wird diese Aufnahme in den Sozialen Netzwerken wie Facebook und Telegram verbreitet – auch der Kanal des ausgewanderten Schlagersängers Michael Wendler teilt ihn.Es wird behauptet der Clip sei bei einer Demonstration gegen steigende Energiepreise entstanden. Doch stimmt das wirklich?Das Video entstand nicht bei einer Demonstration. Eine Rückwärtssuche einzelner Ausschnitte des Videos ergibt, dass es bei einem Fußballspiel im Oktober 2022 in Hamburg entstand. Damals kam es beim Zweitliga-Derby des FC St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein zu Fan-Krawallen. Gegen die Bundespolizisten sind Ermittlungen eingeleitet worden, nachdem sich die Aufnahmen damals in den Sozialen Medien verbreiteten.Die Aufnahmen im Video sind also nicht inszeniert – der Kontext, in dem der Clip nun erneut verbreitet wird, ist allerdings falsch. Das Video zeigt keine Gewalt am Rande eines Protestes gegen steigende Energiepreise.Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.Weitere Videos aus der Reihe "Fake or No Fake":