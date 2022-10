Sehen Sie im Video: Russische Panzer-Kolonne mit Javelin-Raketen zerstört – das steckt hinter dem Clip.









Dieses angeblich aus der Ukraine stammende Video verbreitet sich in den sozialen Netzwerken.





Der Clip soll zeigen, wie eine russische Panzerkolonne mit US-amerikanischen Javelin-Panzerabwehrraketen unter Beschuss genommen und zerstört wird.





Ein Uploader schreibt dazu: „Man muss es sehen, um es zu glauben!“





Doch bei dem Video handelt es sich um einen Fake.





Bei dem Video handelt es sich um keine echten Kampfhandlungen – sondern um einen Clip aus der Computer-Militärsimulation „Arma III“.





Auf Youtube findet sich die Szene, als Videospiel-Clip gekennzeichnet, in höherer Qualität.





Dazu schreibt der Uploader: „Dieses Video wurde mit Arma erstellt, es zeigt nicht die Realität, es ist nur eine Simulation echter Begebenheiten.“





Durch die Verschlechterung der Videoqualität soll in den sozialen Medien offenbar verschleiert werden, dass es sich um keine authentischen Bilder des Ukraine-Krieges handelt.





Ein Sprecher des Videospiel-Entwicklers „Bohemia Interactive“ bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters ebenfalls, dass es sich um einen Clip aus dem Spiel der Software-Schmiede handelt.





Der Fall macht deutlich, wie einfach Videos durch die Verschlechterung der Bildqualität für Falschmeldungen genutzt werden können.





So wird aus einem Videospiel-Clip eine vermeintlich echte Szene aus dem Ukraine-Krieg.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

