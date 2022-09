Sehen Sie im Video: Saudischer Minister wegen Feuerwerkskörpern in Riad evakuiert – ist das Video echt?









Ohrenbetäubender Lärm, Verwirrung und eine hektische Flucht:





Dieser Clip wird von Social-Media-Nutzern zusammen mit der Behauptung verbreitet, dass es sich bei dem Mann um den Außenminister Saudi-Arabiens handle – der bei einem Besuch der chinesischen Botschaft in Riad evakuiert wird, nachdem Knallfrösche gezündet wurden.





Das angeblich aktuelle Video wird von tausenden Nutzern geteilt und kommentiert.





Doch was hat es damit auf sich? Ist das Video wirklich echt?





Das Video ist nicht aktuell und zeigt auch keinen Vorfall mit dem saudi-arabischen Außenminister an der chinesischen Botschaft in Riad.





Der Clip entsteht 2019 im Rahmen der fünften „Gulf Defense Aviation“-Ausstellung und Konferenz in Kuwait – und zeigt eine Schein-Militärübung.





Uploads des Videos und andere Aufnahmen der Aktion aus dieser Zeit machen deutlich, dass es sich um keine aktuellen Bilder handelt.





Den Faktencheckern von Reuters gelingt es, den genauen Aufnahmeort des Videos zu ermitteln. Der Clip entsteht an einem Kreisverkehr vor dem „Kuwait International Fairground“-Messegelände.





Der Fall zeigt, wie einfach ein Video durch das Hinzufügen eines irreführenden Begleittextes aus dem Kontext gerissen werden kann.





So wird aus einer Schein-Militärübung in Kuwait aus dem Jahr 2019 angeblich ein aktueller Vorfall mit Knallfröschen in Saudi-Arabien.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

