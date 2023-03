Sehen Sie im Video: Würmer-Regen in China – was es mit dem unglaublichen Viral-Video auf sich hat.









Dieses Video sorgt im März 2023 für Wirbel in den sozialen Medien.





Der Clip soll angeblich zeigen, dass es an einem nicht näher benannten Ort in China Würmer geregnet hat.





Die Aufnahme geht viral und wird millionenfach aufgerufen.





Doch was hat es damit auf sich?





Bei den vermeintlichen „Würmern“ im Video handelt es sich, entgegen der Behauptungen in den sozialen Netzwerken, nicht um wirbellose Tiere – sondern um Pappel-Blüten.





Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklären zahlreiche Experten, dass es sich bei den angeblichen Würmern um sogenannte Kätzchen handle.





"Sie ähneln Raupen, und so werden sie oft beschrieben, oder als verschnörkelte, wurmartige Gebilde (…) So können Sie sehen, wie das ungeübte Auge diese als Würmer bezeichnen würde." – Claire Thomas Federici, Botanikerin an der "University of California, Riverside"





Die Nummernschilder im Video sprechen dafür, dass die Aufnahmen aus der Liaoning-Provinz in Nordchina stammen.





Eine Tatsache, die den Verdacht der Experten erhärtet – denn Nordchina ist für seine Vielzahl an Pappelarten bekannt.





Der Fall macht deutlich, wie leicht die Wahrnehmung einer Aufnahme durch einen falschen Kontext beeinflusst werden kann.





So werden Pappel-Blüten, die auf Autos liegen vermeintlich zu einem spektakulären Wurm-Regen.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

