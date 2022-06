Sehen Sie im Video: Mann löst Rubik's Cube in 1,2 Sekunden – was es mit dem unglaublichen Video auf sich hat.









Einen Zauberwürfel zu lösen, ist nicht für jeden ein leichtes Unterfangen.





Doch was manche zur Verzweiflung treiben würde, ist für Künstler Hyde scheinbar eine Kleinigkeit.





Auf Instagram veröffentlicht er ein Video, in dem er einen sogenannten Rubik’s Cube in nur 1,2 Sekunden löst – laut Videobeschreibung ein Weltrekord.





Das Video erhält mehr als vier Millionen Likes auf Instagram.





In einem zweiten Video stellt Hyde angeblich auch den Rekord für das einhändige Lösen des Zauberwürfels auf.





Doch was hat es damit auf sich – sind die Videos tatsächlich echt?





Bei den unglaublichen Videos handelt es sich um einen Fake.





In der Kommentarspalte schreibt Uploader Hyde: "Das ist ein Spaß. Ich bin ein Magier."





In einem weiteren Video räumt der Zauberkünstler ein, dass es sich bei den Videos um einen Fake handelt.





Übrigens: Einen Zauberwürfel in 1,2 Sekunden zu lösen, wäre ein neuer Weltrekord – die derzeitige Bestzeit liegt bei 3,47 Sekunden. Der Rekord für das einhändige Lösen liegt bei 6,82 Sekunden.





Doch wer diese Rekorde brechen will braucht sicherlich jede Menge Training, Figerspitzengefähl und Durchhaltevermögen.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

