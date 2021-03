Bei diesem Bild bekommen viele eine Gänsehaut: Es zeigt ein Reh, dem Fell im Innern des Auges wächst. Die Aufnahmen aus den USA verbreiten sich schnell um die ganze Welt. Aber ist das Foto wirklich echt?Die Bilder des toten Tieres werden in einem Beitrag auf der Webseite der National Deer Association veröffentlicht. Die US-Organisation klärt Jäger darüber auf, welche neuen Krankheiten oder Entwicklungen es bei Wildtieren gibt. Von hier aus zitieren Nachrichtenseiten auf der ganzen Welt die seltsame Sichtung. Die Fotos in dem Magazin sind kein Fake. Sie decken sich mit einem Bericht der Universität von Georgia. Darin beschreibt Forscherin Nicole Nemeth, was es mit der merkwürdigen Verformung im Auge des Rehs auf sich hat. Es handelt sich um Dermoiden auf der Hornhaut des Tieres, das ist eine Art gutartiger Tumor mit fremdartigem Gewebe für den speziellen Bereich des Körpers. In den meisten Fällen bilden sich solche Auswüchse schon im Embryo aus. Das Tier konnte damit vermutlich nur sehr wenig sehen. Dermoiden sind bei Kühen und Hunden weit verbreitet – bei Rehen treten sie äußerst selten auf.Auch Menschen können Haare in den Augen wachsen. Im New England Journal of Medicine werden zwei solcher Fälle beschrieben. Mediziner können den Auswuchs an der Hornhaut des Auges mit einer Operation entfernen, wenn der Patient das wünscht.Quelle: University of Georigia Diese Videos könnten Sie auch interessieren: