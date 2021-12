Sehen Sie im Video: Fische mit Menschenzähnen – gibt es die unheimlichen Wesen wirklich? Ein Faktencheck.













Ekel, Angst, Verwirrung – Gruselige Aufnahmen von Fischen mit menschenähnlichen Zähnen verbreiten sich immer wieder in den sozialen Medien – und lösen bei vielen Menschen intensive Gefühle aus. Die Fotos oder Videos werden tausendfach angeklickt, kommentiert und geliked. Doch was hat es mit den skurrilen Aufnahmen auf sich? Sind die gruseligen Bilder und Clips wirklich echt?

Fakt ist: Es gibt Fische mit menschenähnlichen Zähnen. Eine besondere Gattung sticht in diesem Zusammenhang heraus: Besonders Videos von Sträflings-Meerbrassen verbreiten sich immer wieder in den sozialen Netzwerken. Der Grund: Die Zähne der Tiere ähneln menschlichen Gebissen besonders stark.

Die Fische nutzen ihre stumpfen Zahnreihen, um Schalentiere zu knacken. Der Lebensraum der Tiere erstreckt sich von der kanadischen Atlantikküste bis zum Golf von Mexiko. Sie leben bevorzugt in Flussmündungen und in Küstennähe.

Auch andere Meeresbewohner, wie Drückerfische, kommen mit Zähnen daher. Wer sich vor den Bildern und Videos aus dem Netz besonders gruselt, sollte auch im echten Leben beim Baden ein Auge offenhalten.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

