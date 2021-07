Sehen Sie im Video: Einsatzkräfte zurückgehalten? Was es mit dem Foto vom Nürburgring auf sich hat.









Beweist dieses Foto wirklich, dass die Regierung nach der Hochwasserkatastrophe in Deutschland Einsatzkräfte am Nürburgring zurückgehalten hat?





Ist die Behauptung ein dreister Fake oder entspricht sie tatsächlich der Wahrheit? Ein Faktencheck.





Die Luftaufnahme verbreitet sich zusammen mit entsprechenden Anschuldigungen gerade in den sozialen Netzwerken.





Zahlreiche Nutzer teilen, kommentieren und liken das Bild.





Doch was hat es mit dem viel diskutierten Foto auf sich?





Bei der Behauptung, dass Einsatzkräfte am Nürburgring zurückgehalten werden, handelt es sich um eine klare Falschmeldung.





Das Foto wird am 17. Juli vom THW-Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland auf Twitter gepostet.





Der zugehörige Text des THW stellt klar:





"Am Nürburgring ist ein Bereitstellungsraum eingerichtet worden. Hier sammeln sich Einsatzkräfte und Fahrzeuge, dann geht es an die zugeteilte Einsatzstelle."





Medienberichte bestätigen ebenfalls, dass am Nürburgring ein Basislager zur Koordinierung der Einsätze eingerichtet wurde.





Die Luftaufnahme vom Nürburgring wird offenbar gezielt aus dem Kontext gerissen, um Fakenews zu verbreiten.





Nach dem verheerenden Hochwasser dauern die Aufräumarbeiten in den betroffenen Regionen weiterhin an.









