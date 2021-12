Sehen Sie im Video: Joe Biden, Chemtrails und ein Riesen-Krokodil – das waren die dreisteten Fakes 2021.





















Platz 5:

Diese Aufnahmen aus Indien sollen angeblich einen Polizisten zeigen, der ein Paar auf offener Straße erschießt. Doch bei der vermeintlichen Hinrichtung handelt es sich um Proben für die Produktion einer Webserie. Einer der beteiligten Schauspieler klärt die Falschmeldung auf.





Platz 4:

Dieser rund 100 Jahre alte Militär-Clip wird 2021 als Beweis für die umfassend widerlegte Chemtrail-Verschwörungstheorie aus dem Kontext gerissen. Doch statt giftiger Chemikalien versprüht das Flugzeug in dem Video von 1923 einen sogenannten Rauchvorhang, auch „Smoke Screen“ genannt. Der Grund: Der Rauch soll als Sichtschutz für die Versenkung der Kriegsschiffe USS New Jersey und USS Virginia dienen.





Platz 3:

Nach dem Ausfall von Facebook, Whataspp und Instagram im Oktober 2021 verbreitet sich die Behauptung, dass dieses Hacker-Wunderkind aus China die Plattformen lahmgelegt hätte. Doch auch wenn das Foto von 2014 tatsächlich einen jungen chinesischen Hacker zeigt, ist der Ausfall auf "Einstellungsänderungen an einem Haupt-Router" zurückzuführen.





Platz 2:

Dieses Foto eines gewaltigen Krokodils verbreitet sich 2021 in den sozialen Medien. Neben dem riesigen Reptil wirkt der Mann im Vordergrund nahezu winzig. Ein Faktencheck ergibt, dass das Tier zwar echt und groß ist – allerdings nicht ansatzweise so groß wie auf dem Bild. Der Mann im Vordergrund wurde nachträglich in das Krokodil-Foto eingefügt, um das Raubtier noch gewaltiger wirken zu lassen.





Platz 1:

Auch für politische Stimmungsmache wurden 2021 Falschmeldungen verbreitet. Dieses Bild soll den 30-jährigen Joe Biden mit seiner zukünftigen, damals angeblich jedoch erst 15-jährigen, Frau Jill zeigen. Der Vorwurf gegen den US-Präsidenten: Unzucht mit Minderjährigen. Doch ein Blick auf die Geburtsdaten des Paares ergibt, dass der Vorwurf rechnerisch nicht möglich ist. Der Grund – der Altersunterschied des Paares beträgt lediglich neun Jahre.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

