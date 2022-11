Sehen Sie im Video: Kleid wechselt Farbe im Sonnenlicht – was hinter dem unglaublichen Video steckt.













Dieses Video sorgt für Faszination in den sozialen Medien.





Der 22-sekündige Clip zeigt ein Kleid, das im Sonnenlicht die Farbe wechselt.





Zunächst ist das Kleid beige, aber dann ändert sich die Farbe zu pink.





Das Video wird allein auf Tiktok mehr als 4,5 Millionen Mal aufgerufen.





Doch ist das erstaunliche Kleidungsstück wirklich echt – oder handelt es sich wohlmöglich um ein digital manipuliertes Video? Was hat es mit dem farbwechselnden Kleid auf sich?





Bei dem Video handelt es sich um keine digitale Manipulation – sondern um einen Clip, der ein Kleid des New Yorker Modelabels PH5.





Auf der Webseite des Unternehmens wird das Kleid damit beworben, dass es durch die UV-Strahlung der Sonne die Farbe wechselt.





Auf der Instagram-Seite des Labels wird der Effekt mit einer UV-Taschenlampe vorgeführt. Auch auf Youtube gibt es ein Beispielvideo.





Laut Herstellerangaben steckt hinter dem Effekt beschichtetes Garn, das auf UV-Licht reagiert.





Der Fall macht deutlich, dass nicht jedes unglaublich erscheinende Video im Internet ein Fake ist. Mitunter sind faszinierende Effekte, wie das farbwechselnde Kleid, auf innovative Technologien und Ideen zurückzuführen und nicht – wie viele andere Videos – auf digitale Manipulation.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

