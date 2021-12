Sehen Sie im Video: Kreisverkehr in den USA sorgt für Chaos – ein Faktencheck.









Verkehrschaos in einem Kreisverkehr im US-Bundesstaat Kentucky.





Zahlreiche Autofahrer nutzen das Rondell falsch und geraten in den Gegenverkehr.





Das Video wird Anfang Dezember 2021 auf Reddit gepostet. Tausende Nutzer liken und kommentieren die chaotischen Drohnenaufnahmen.





Doch haben die US-Autofahrer das Prinzip des Kreisverkehrs wirklich nicht begriffen? Was hat es mit dem skurrilen Video auf sich?





Der chaotische Kreisverkehr-Clip aus Kentucky wurde ursprünglich am 24. April 2021 vom US-Bauunternehmen „Walker Construction“ auf Facebook gepostet.





Im Begleittext schreibt das Unternehmen ausdrücklich, dass das Video zeigen soll, wie man einen Kreisverkehr nicht benutzen soll.





Nachdem sich das Video rasant in den sozialen Netzwerken verbreitet, schreiben Mitarbeiter von „Walker Construction“ auf Facebook:





„Im Verlauf des Wochenendes haben viele unser Video des sich im Bau befindlichen Mini-Kreisverkehrs gesehen (…) Das Video zeigt die unsachgemäße Nutzung durch mehrere Fahrzeuge. Wie auch immer, die Fahrzeuge waren in einer kontrollieren Umgebung. Das heißt, dass Verkehrslotsen an allen vier Zufahrten der Kreuzung anwesend waren.“





Im Zusammenhang mit dieser Stellungnahme veröffentlicht das Unternehmen ein weiteres Video, das zeigt, dass die Autofahrer den Kreisverkehr richtig benutzen.





Der Fall macht deutlich, wie leicht Videos ohne ihren ursprünglichen Begleittext aus dem Kontext gerissen werden können. So wird aus einer von Verkehrslotsen betreuten Baustelle eine Gruppe planloser Autofahrer, die nicht dazu in der Lage sind, einen Kreisverkehr richtig zu nutzen.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

