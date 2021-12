Sehen Sie im Video: Zauberstein soll Eisennägel zum schmelzen bringen – doch hinter der "Magie" stecken Physik und Lügen.

















Zauber-Fans aufgepasst: Was man in diesem Video sieht, wirkt fast wie Magie.





Wie von Zauberhand schmelzen Nägel auf einem angeblich kühlen Stein.





Der Clip wird in den sozialen Netzwerken zusammen mit der Behauptung verbreitet, dass der Stein aus Afghanistan stamme und seine Oberfläche kalt sei. Die Nägel in dem Video seien laut Angaben diverser Verbreiter aus Stahl oder Eisen.





Doch was hat es mit dem mysteriösen Video auf sich?





Bei den Videos des scheinbar magischen Steins, der Stahl und Eisen zum Schmelzen bringt, handelt es sich um einen Fake.





Die Nägel bestehen offenbar aus Gallium. Der Schmelzpunkt des Metalls liegt bei 29,76 °C. Bei Raumtemperatur ist das Metall fest, doch die menschliche Körpertemperatur reicht aus, um es – beispielsweise auf der Handfläche – zum Schmelzen zu bringen.





Der Schmelzpunkt von Eisen und Stahl liegt mit mehr als 1500 °C bedeutend höher.





Ein weiterer Anhaltspunkt, der deutlich macht, dass es sich bei den Nägeln nicht um Stahl oder Eisen handelt, ist die Tatsache, dass das Metall beim Schmelzen nicht glüht.





Der Fall macht deutlich, wie einfach irreführende Behauptungen in Kombination mit einem passenden Video zu Falschmeldungen führen können. So wird aus einem warmen Stein ein magisches Objekt, das sogar Eisen zum Schmelzen bringt.









