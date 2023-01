Sehen Sie im Video: Einäugiger Wolf mit riesigem Rudel angeblich in Österreich gefilmt – das steckt hinter dem Clip.





















Dieses Video eines Wolfsrudels verbreitet sich in den sozialen Medien.





Angeblich stammt der Clip, der 14 der Raubtiere zeigt, aus Allentsteig in Niederösterreich.





Die vermeintlich aktuellen Aufnahmen einer Wildkamera zeigen das Rudel in einem winterlichen Wald.





Social-Media-Nutzer reagieren mit Sorge um Weidetiere oder Freude über den Anblick des Rudels.





Doch ist der faszinierende Clip wirklich echt?





Bei der Behauptung, dass das Video aus Österreich stamme, handelt es sich um einen Fake.





Gegenüber den „Niederösterreichischen Nachrichten“ äußert der zuständige Bezirksjägermeister Manfred Jäger, dass der Clip sicherlich nicht aus Allentsteig stamme.





Das Video stammt ursprünglich vom Youtube-Kanal des kanadischen Ökologie- und Evolutions-Professors Andrew Hendry. (Quelle: Mimikama)





Außerdem ist der kurze Clip Teil eines längeren Videos, in dem der Forscher das Leben eines einäugigen Wolfes in der kanadischen Provinz British Columbia dokumentiert.





Was im Ausschnitt in den sozialen Medien nicht zu sehen ist: Der Timecode – die Aufnahme ist nicht aktuell, sondern entsteht bereits im November 2021.





Der Fall zeigt, wie leicht Videos in den sozialen Medien aus dem Kontext gerissen werden können und warum es wichtig ist, Clips kritisch zu hinterfragen.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

