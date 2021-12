Sehen Sie im Faktencheck-Video: Virusvariante seit Monaten bekannt? Warum Sie diesen Posts zu Omikron nicht glauben dürfen.

















Verwirrung um die neuartige Omikron-Variante des Coronavirus.





In den sozialen Netzwerken verbreiten sich irreführende Posts, die Screenshots eines Artikels des Weltwirtschaftsforums beinhalten.





Die Beiträge erwecken fälschlicherweise den Eindruck, dass die neue Virus-Variante B.1.1.529 bereits im Juli 2021 bekannt gewesen sei. Die Posts werden tausendfach geteilt und kommentiert.





Die Screenshots mit dem Datum und dem Namen der neuen Virusvariante sollen dabei als Beweis dienen, dass Omikron Behörden und Forschenden bereits seit Monaten bekannt gewesen sei.





Doch was hat es mit den Vorwürfen und dem Artikel auf sich?





Bei der Erwähnung der neuen Virusvariante in einem Artikel aus dem Juli 2021 handelt es sich um einen Kennzeichnungsfehler.





Bei einem Update des Artikels am 26 November 2021 wurde vergessen, die Änderungen entsprechend zu kennzeichnen. So wurden neue Informationen unter einem alten Datum veröffentlicht.





Eine archivierte Version des Artikels aus dem Juli 2021 zeigt, dass die neue Virusvariante zu diesem Zeitpunkt nicht erwähnt wurde.





Ein weiterer Hinweis: Die bearbeitete Version des Artikels verlinkt auf einen Reuters-Artikel vom 26. November – das wäre im Juli nicht möglich gewesen.





Am 27. November wird der Artikel mit einem Update-Hinweis versehen, der die Änderungen kenntlich macht.





Der Fall macht deutlich, wie schnell fehlende Transparenz bei geänderten Online-Inhalten zu Falschmeldungen und Fehlinterpretationen führen kann. So taucht eine neuartige Virus-Variante vermeintlich in einem monatealten Artikel auf.









