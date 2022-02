Sehen Sie im Video: Spektakuläre Orkan-Videos? Achtung, diese "Zeynep"-Clips sind aus dem Zusammenhang gerissen.













Im Februar 2022 fegt Orkan „Zeynep“ über Europa.





In den sozialen Netzwerken posten zahlreiche Nutzer Aufnahmen der Auswirkungen des Sturmtiefs.





Doch manche Videos sind aus dem Zusammenhang gerissen und haben nichts mit dem aktuellen Orkan zu tun – einige Nutzer wollen damit offenbar gezielt Falschmeldungen verbreiten oder hohe Klickzahlen erzielen.





In diesem Video sehen Sie Clips, auf die Sie besser nicht hereinfallen sollten.





Dieser Clip wird millionenfach aufgerufen. Das Video soll zeigen, wie eine Fähre durch Orkan Zeynep umhergeschleudert wird. Doch das Video entsteht bereits im Februar 2020 als Sturm Dennis über Großbritannien wütet.





Dieses Video entsteht zwar im Zusammenhang mit den aktuellen Unwettern, wird in den sozialen Medien jedoch mitunter falsch verortet. Die Aufnahmen entstehen in Hamburg. In manchen Postings wird allerdings behauptet, dass der Clip vor der Isle of Wight im Ärmelkanal entstanden sei.





Auch dieser Clip wird mehrere hunderttausend Male aufgerufen. Der Clip soll zeigen, wie das Sturmtief Passanten durch die Gegend schleudert. Doch auch dieser Clip ist veraltet. Das Video ist aus den Niederlanden und wird bereits im Januar 2018 in den sozialen Netzwerken gepostet.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr