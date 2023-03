Sehen Sie im Video: Papst Franziskus geht im stylischen Mantel viral – was hinter dem Foto steckt.









So stylisch haben Sie Papst Franziskus wahrscheinlich noch nie gesehen.





Dieses Bild, das sich Ende März 2023 in den sozialen Medien verbreitet, zeigt das Kirchenoberhaupt in einem modischen Daunenmantel.





Hundertausende Nutzer sehen, kommentieren und verbreiten die vermeintliche Aufnahme des „Heiligen Vaters“.





Doch ist das Foto von Papst Franziskus wirklich echt? Was steckt hinter dem Bild?





Bei dem Bild von Papst Franziskus im stylischen Daunenmantel handelt es sich um einen Fake.





Eine Rückwärtssuche des Bildes führt zur Reddit-Community der KI „Midjourney“.





Midjourney ist eine Text-zu-Bild-KI und lässt Nutzer auf Basis sogenannter „Prompts“ – zu deutsch Texteingaben – täuschend echte Bilder generieren.





Dass das Bild auf Reddit neben anderen AI-Kreationen gepostet wird, ist ein klares Indiz dafür, dass es sich um kein echtes Foto handelt.





Midjourney ermöglicht es Nutzern, die Bilder anderer Nutzer zu durchsuchen.





Wie sich bei der Recherche zeigt, haben viele Nutzer eigene Varianten des stylischen Pontifex erstellt.





Mit etwas Geduld lässt sich das virale Foto des Papstes auf der Plattform finden.

Midjourney-Nutzer „Mister Shart“ erstellt das täuschend echte Bild am 24. März 2023.





Unter der Datei findet sich der verwendete „Prompt“ und ergänzende Informationen zum Bild.





Um den Fake zu erstellen, benötigt der Nutzer lediglich einen Befehl aus 349 Zeichen.





Der Fall macht deutlich, dass man in Zeiten von KI-Bildern, nicht jedem Foto aus den sozialen Netzwerken Glauben schenken sollte.





Übung und Kreativität ermöglichen es Nutzern, täuschend echte Fakes zu erstellen und so prominente Persönlichkeiten in Situationen zu stecken, die so nie passiert sind.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

