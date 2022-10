Sehen Sie im Video: Video soll Krisen-Schauspieler in der Ukraine zeigen – das steckt hinter dem dramatischen Clip.









Dieses pro-russische Propaganda-Video verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien.





Zu sehen ist ein vermeintlich ukrainischer Soldat, der vor einer Kamera schauspielert.





Das Video wird in Social-Media-Posts als vermeintlicher Beweis dafür angeführt, dass das Kriegsleid in der Ukraine nur gespielt sei und man entsprechenden Behauptungen und Berichten nicht glauben solle.





Der Clip zieht weite Kreise: Hunderttausende Nutzer sehen das Video allein auf Twitter.





Doch was hat es mit dem Clip auf sich?





Bei dem Video handelt es sich um keinen Beweis für Krisen-Schauspielerei, die den echten Ukraine-Krieg überdramatisieren soll.





Stattdessen sind Dreharbeiten zu einem Musikvideo zu sehen.





Der Clip stammt vom Tiktok-Kanal des Schauspielers Peter Sherekin.





Auf Youtube veröffentlicht er ein weiteres Video, das die Dreharbeiten zeigt.





Der Clip ist als klares Making-Of-Video zu einem Musikvideo der ukrainischen Sängerin Anna Khanina gekennzeichnet.





Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt die Sängerin, dass es sich bei dem Clip um einen Ausschnitt von den Dreharbeiten zu einem Musikvideo handelt.





Das Musikvideo mit entsprechenden Szenen ist auf Youtube unter dem Titel „Lullaby“ verfügbar.





Der Fall macht deutlich, wie leicht Videos zu Propagandazwecken aus dem Kontext gerissen werden können.





So wird aus einem Making-Of-Clip zu Musikvideo-Dreharbeiten angeblich ein Beweis dafür, dass der Ukraine-Krieg mit Schauspieler überdramatisch dargestellt wird.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr