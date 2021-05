Sehen Sie im Video: Haben die Simpsons die Benzinknappheit in den USA wirklich prophezeit?









Der beliebten Zeichentrick-Serie „Die Simpsons“ werden von ihren Fans hellseherische Fähigkeiten nachgesagt.





Immer wieder wirken alte Szenen der Kultserie wie ein Orakel, das aktuelle Ereignisse vorhersagt.





Beispielsweise die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.





In den sozialen Medien verbreiten Nutzer im Mai 2021 die Behauptung, dass die Serie auch die durch einen Cyberangriff verursachte Benzinknappheit in den USA vorhergesagt habe.





Doch hat das „Simpsons-Orakel“ wirklich wieder zugeschlagen?





Das Bild, auf dem Familienvater Homer seinen Kofferraum mit Benzin füllt, steht in keinem Zusammenhang zur Benzinknappheit in den USA.





Die Szene stammt aus der Folge „Die Lisa-Studie“ aus der 22. Staffel der Serie.





In der Episode versucht Homer eine bestimmte Sammelfigur für seine Tochter Maggie zu ergattern, die Kunden für das Tanken von 37 Litern Benzin erhalten.





Welche Figur er erhält, ist dabei dem Zufall geschuldet. Nach mehreren fruchtlosen Versuchen entschließt er sich, seinen Kofferraum mit Benzin zu füllen, um schneller an die Sammelfigur zu kommen.





Das Bild wurde offenbar bewusst aus dem Kontext gerissen, um in den sozialen Medien für Aufsehen zu sorgen. Doch Fakt ist, dass das „Simpsons-Orakel“ in diesem Fall keinen Treffer gelandet hat.









