Sehen Sie im Video: Trump sitzt in Limousine, die wie russische Panzer mit einem "Z" markiert ist – Ist das Foto echt?









Dieses Foto des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump macht im Rahmen des Ukraine-Krieges die Runde in den sozialen Netzwerken.





Die Aufnahme soll Trump in einer Limousine zeigen, die wie ein russischer Panzer mit dem lateinischen Buchstaben „Z“ markiert ist.





Der Ex-Präsident, der als Putin-Bewunderer gilt, war im Zusammenhang mit dem Konflikt in Osteuropa mehrfach durch kontroverse Äußerungen aufgefallen.





Doch ist das Foto tatsächlich echt?





Bei dem Foto von Trump, der in einer mit einem „Z“ markierten Limousine sitzt, handelt es sich um einen Fake.





Die ursprüngliche Aufnahme ohne den Buchstaben zeigt den Ex-Präsidenten beim Verlassen des Trump Towers in New York City am neunten März 2021 – also Monate vor Kriegsbeginn.





Auch wenn der Buchstabe „Z“ in Rahmen der russischen Propaganda genutzt wird, werden Panzer, Militärfahrzeuge und Artillerie eigentlich aus einem praktischen Grund damit markiert.





Das Waffenarsenal der russischen und ukrainischen Truppen gleicht sich sehr. Die Markierung soll verhindern, dass es zu Verwechselungen kommt.





Neben dem „Z“ werden auch Varianten und weitere Buchstaben für die Markierungen genutzt.





Der Fall macht deutlich, wie leicht manipulierte Fotos im Rahmen aktueller Ereignisse verbreitet werden können. So wird aus einem unspektakulären Foto eines Ex-US-Präsidenten Zündstoff für politische Diskussionen in den sozialen Medien.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

