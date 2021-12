Sehen Sie im Video: Trump sieht auf Weihnachtskarte wie ein Penis aus – was es mit dem skurrilen Bild auf sich hat.









Diese angebliche Weihnachtskarte von Ex-US-Präsident Donald Trump sorgt für Belustigung in den sozialen Netzwerken.





Der Grund: Das Hemd des ehemals mächtigsten Mannes der Welt und sein Kopf erinnern viele Nutzer an die Form eines Penis.





Das Bild wird von zahlreichen Anti-Trump-Accounts geteilt und tausendfach kommentiert.





Doch das Bild ist ein Fake.





Bei Donald Trumps vermeintlicher Weihnachtskarte handelt es sich um ein manipuliertes Foto des Ex-Präsidenten.





Das Foto stammt ursprünglich von einem Besuch der Trumps bei der britischen Königsfamilie im Juni 2019.





Um Trumps Outfit wie einen Phallus wirken zu lassen wurde außerdem das untere Ende seines Fracks digital abgerundet und das Revers begradigt. Ein weiteres Indiz ist die schlechte Bildqualität der Karte. Das pixelige Bild passt nicht zur gewohnten Qualität von Weihnachtskarten und wirkt aus der Zeit gefallen.





Im Shop seiner Webseite sieht man die echte Weihnachtskarte des umstrittenen Ex-Präsidenten.





Der Fall zeigt, wie schnell sich Bildmanipulationen in den sozialen Netzwerken verbreiten können. So wird aus einem Besuch im Buckingham Palace eine absurde Weihnachtskarte.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr