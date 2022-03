Sehen Sie im Video: Dieses Soldaten-Video ist rührend – doch der tränenreiche Clip stammt nicht aus der Ukraine.





















Dieses bewegende Video verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien.





Der Clip soll zeigen, wie ein ukrainischer Soldat sich unter Tränen von seiner Familie verabschiedet.





Doch der Clip ist aus dem Kontext gerissen – statt einem Abschied sieht man in dem Video eine Wiedervereinigung.





Das Video stammt nicht aus der Ukraine und entsteht nicht im aktuellen Kriegs-Kontext.





Der Clip geht bereits 2018 viral – und zeigt keine Verabschiedung, sondern einen Soldaten, der seinen neugeborenen Sohn nach einem sechsmonatigen Auslandseinsatz zum ersten Mal sieht.





Der Clip entsteht laut Angaben zahlreicher Uploader in Jacksonville, im US-Bundesstaat North Carolina.





Ein weiterer Hinweis dafür, dass das Video nicht aus der Ukraine stammt: Auf der Uniform des Mannes ist der Schriftzug „US Marines“ zu lesen – die Bezeichnung einer Teilstreitkraft der US-Armee.





Der Fall macht deutlich, dass im Rahmen des Ukraine-Krieges nicht nur Videos von Kampfhandlungen manipuliert und aus dem Kontext gerissen werden – sondern auch Clips, die ans Herz gehen.





Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sind unzählige Fake-Videos im Umlauf, die sich in den sozialen Netzwerken verbreiten.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

