Ein chinesischer Militärkonvoi in der Ukraine – dieses angeblich aktuelle Video sorgt für Verwirrung und Verunsicherung in den sozialen Medien.





Das Video verbreitet sich in den sozialen Medien gemeinsam mit der Behauptung, dass der Clip Fahrzeuge der chinesischen Armee in der Ukraine zeigen solle.





Es wir impliziert, dass sich Truppen aus dem Reich der Mitte am Krieg in Osteuropa beteiligen würden – ein Fake!





Das Video wird allein auf Twitter mehr als 200.000-mal aufgerufen und von zahlreichen Usern weiterverbreitet.





Doch was hat es mit dem Video wirklich auf sich?





Das Video ist nicht aktuell – außerdem zeigt es keine chinesischen Truppen in der Ukraine.





Der Clip wird bereits am 30. August 2022 auf Youtube veröffentlicht – der Titel des Videos lautet hier „Wostok-2022“.





Bei „Wostok 2022“ handelt es sich um ein multinationales Militärmanöver, an dem sich unter anderem russische und chinesische Truppen beteiligen.





Die Übung wurde vom 30. August bis zum 5. September 2022 im Osten Russlands – tausende Kilometer von der Ukraine entfernt – abgehalten.





Die chinesischen Truppen in dem Video beteiligen sich an dem Manöver und nicht am Ukraine-Krieg.





Der Fall zeigt, wie leicht ein irreführender Begleittext ein echtes Video zu einer Falschmeldung machen kann.





So werden chinesische Truppen, die an einer Militärübung in Russland teilnehmen angeblich zu Soldaten, die sich am Ukraine-Krieg beteiligen.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

