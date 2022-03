Sehen Sie im Video: Propaganda-Video soll mit Blut geschminkte Kriegsopfer zeigen – der Clip ist ein Fake.









Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Propagandakrieg.





Dieses Video wird in den sozialen Medien verbreitet und soll angeblich beweisen, dass verwundete Kriegsopfer in der Ukraine geschminkte Schauspieler seien.





Doch bei den Postings handelt es sich offenbar um Propaganda gegen die Ukraine – der Clip ist aus dem Kontext gerissen.





Das angebliche Beweisvideo ist eine Aufnahme von einem Filmset.





Der Clip, der bei den Dreharbeiten der ukrainischen Serie "Contamin" entsteht, wird bereits 2020 und somit lange Zeit vor dem aktuellen Krieg in Osteuropa aufgenommen.





Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt Daria Driuchenko, Produzentin der Serie, dass der Clip im Jahr 2020 entstanden sei.





Dieser Twitter-Beitrag aus dem Dezember 2020 zeigt Behind-The-Scenes-Fotos der Serie – darunter auch den geschminkten Schauspieler aus dem angeblichen Beweisvideo.





Der Fall macht deutlich, wie leicht alte Videos aus dem Kontext gerissen werden können, um aktuelle Ereignisse in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. So wird eine harmlose Behind-The-Scenes-Aufnahme aus dem Jahr 2020 zwei Jahre später zu irreführender Kriegspropaganda.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr