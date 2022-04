Sehen Sie im Video: Clip soll ukrainische Rakete zeigen, die russischen Panzer zerstört – fallen Sie nicht auf diesen Fake herein.









Dieses Video verbreitet sich im Rahmen des Ukraine-Krieges in den sozialen Medien.





Der Clip soll zeigen, wie eine ukrainische Panzerabwehrrakete einen russischen Panzer zerstört.





Doch bei dem Clip handelt es sich um einen Fake. Was steckt hinter dem Social-Media-Video?





Der aufsehenerregende Clip entsteht nicht im Kontext des aktuellen Krieges in Osteuropa.





Das Video wird bereits 2017 und somit Jahre vor dem derzeitigen Konflikt auf YouTube hochgeladen. Alte Videos werden immer wieder aus dem Kontext gerissen, um Falschmeldungen zu verbreiten.





In dem ursprünglichen Video wird arabisch gesprochen – was ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass der Clip nicht aus der Ukraine stammt. Doch in der aktuell kursierenden Version des Clips ist diese ursprüngliche Soundspur gegen Musik ausgetauscht worden. Offenbar, um die Manipulation zu verschleiern. Vermutlich stammt der Clip aus Syrien.





Der Fall macht deutlich, wie einfach alte Videos im Rahmen aktueller Ereignisse aus dem Kontext gerissen werden können. So wird ein Clip aus dem Jahr 2017 zu einem vermeintlich aktuellen Kriegsvideo. Doch am Ende bleibt ein Fake, egal wie gut oder überzeugend er gemacht ist, immer ein Fake.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

