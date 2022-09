Sehen Sie im Video: Chinesische Spezialkräfte sollen angeblich unter russischer Flagge kämpfen – doch es sind Touristen.









Chinesische Soldaten unter russischer Flagge?





Dieses Foto sorgt für Aufregung in den sozialen Medien.





Die Aufnahme, die von zahlreichen Nutzern verbreitet wird, zeigt eine Gruppe Männer, die die Banner beider Nationen auf ihrer Tarnkleidung tragen.





Das Foto wird mit der Behauptung verbreitet, dass chinesische Soldaten der russischen Armee beigetreten seien, um in der Ukraine zu kämpfen.





Doch was hat es mit der Aufnahme auf sich? Ist das Foto echt?





Das Foto zeigt keine chinesischen Soldaten – sondern chinesische Touristen, die einen russischen Freizeitpark mit Militär-Thema besuchen.





Die Aufnahme wird auf der Webseite des Parks verbreitet. Die Bildunterschrift lautet übersetzt: „Eine Gruppe aus China in der Uniform der russischen Spezialkräfte.“





Weiter wird auf der Seite ausgeführt, dass der Park die Aufnäher mit chinesischen Flaggen extra für Gäste aus dem Reich der Mitte bestellt habe.





Der Park, der sich in West-Russland im Süden von Sankt Petersburg befindet, wirbt damit, dass Besucher mit Kriegswaffen schießen und mit gepanzerten Fahrzeugen fahren können.





Trotzdem ist der Gedanke einer Zusammenarbeit der beiden Nationen nicht abwegig: Chinesische Soldaten nehmen nach Angaben Pekings am russischen Militär-Manöver „Wostok“ teil, das zwischen dem 30. August und dem 5. September 2022 stattfindet.





Der Fall macht deutlich, wie einfach auf dem Kontext gerissene Aufnahmen dazu genutzt werden können, um Fehlinformationen in den sozialen Netzwerken zu verbreiten.





So wird aus einem Bild, das chinesische Touristen zeigt, eine Gruppe Soldaten, die im Ukraine-Krieg kämpfen.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler.

