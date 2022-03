Sehen Sie im Video: Waisenkinder für Propaganda instrumentalisiert – diese traurigen Videos stammen nicht aus der Ukraine.













Der Krieg in der Ukraine ist auch eine Propaganda-Schlacht im Internet.





Dieses Video von zwei Waisenkindern verbreitet sich derzeit in den sozialen Netzwerken.





Begleittext und Hashtags suggerieren, dass es sich bei den Kindern um Opfer des aktuellen Krieges in Osteuropa handelt.





Doch bei dem Video handelt es sich um einen Fake.





Die beiden Videos stehen in keinem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.





Eine Rückwärtssuche ergibt: Das Video des Mädchens wird bereits 2016 und damit Jahre vor dem aktuellen Konflikt veröffentlicht.





Laut Videobeschreibung soll der Clip die kleine Malak nach ihrer Flucht aus Fallujah im Irak zeigen.





Das Video des Waisenjungen wird 2020 und damit ebenfalls Jahre vor dem Ausbruch des aktuellen Krieges veröffentlicht.





Berichten zufolge stammt der Junge aus Idlib in Syrien.





Die beiden zusammengeschnittenen Videos werden mit trauriger Musik unterlegt – offenbar um die traurigen Clips noch emotionaler zu gestalten. Doch trotz des herzzerreißenden Hintergrundes der beiden Clips haben die Videos keinen Bezug zum-Ukraine-Krieg.





Der Fall macht deutlich, dass nicht nur alte Videos von Kampfhandlungen und Explosionen für Propagandazwecke aus dem Zusammenhang gerissen werden – sondern auch emotionale Geschichten, die dem Zuschauer ans Herz gehen.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

