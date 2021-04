Sehen Sie im Video: Mariah Carey – Hat die Pop-Diva eine Fake-Impfung erhalten?









Vorwürfe gegen Sängerin Mariah Carey machen im April 2021 in den sozialen Medien die Runde:





Angeblich soll der Popstar nur eine Fake-Impfung gegen Covid-19 erhalten haben.





Der vermeintliche Beweis: Nach Verabreichung des Impfstoffes ist die Nadel der Spritze verschwunden.





Doch was hat es mit dem Video wirklich auf sich?





Mariah Careys Impf-Video zeigt eine echte Covid-19-Impfung. Das bestätigt ihr Sprecher Brett Rutenberg auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Die Vorwürfe, Carey habe keine echte Impfung erhalten, bezeichnet er als "absurd".





Ein Sprecher des Krankenhauses bestätigt die Impfung ebenfalls und klärt die Verwirrung um die vermeintlich verschwundene Nadel auf. (Quelle: Sprecher – Center for Internal and Integrative Medicine in Georgia ggü. Reuters)





Bei der Impfung der Sängerin sei eine Sicherheitsspritze mit einziehbarer Nadel verwendet worden.





Dieses Video zeigt, wie die Nadel nach dem Leeren der Sicherheitsspritze in die Spritze zurückgezogen wird.





Laut Angaben der WHO und der US-Arbeits- und Gesundheitsbehörde OSHA senke diese Funktion das Verletzungsrisiko durch Nadeln.





Im Impf-Video der Sängerin hört man, wie eine Mitarbeiterin genau diese Funktion der Spritze erklärt.





"Wenn du das hier voll durchdrückst, zieht sich die Nadel zurück."





Der Clip von Mariah Careys Impfung macht deutlich, dass Videos nicht immer das zeigen, was man auf den ersten Blick zu sehen glaubt.

So führt eine Impfung mit einer Sicherheitsspritze schnell zu haltlosen Vorwürfen und Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

