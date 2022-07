Sehen Sie im Video: Riesenwelle reißt Boot nach Vulkanausbruch mit sich – ist das Schock-Video wirklich echt?









Dieses schockierende Video geht in den sozialen Netzwerken viral.





Eine Person filmt einen gewaltigen Vulkanausbruch von einem Boot aus. Gestein bricht ab und stürzt ins Meer – und löst eine riesige Welle aus, die das Boot und die Crew erfasst.





Zahlreiche Nutzer teilen und kommentieren die spektakuläre Aufnahme.





Doch was hat es mit dem Clip auf sich? Ist das Video wirklich echt?





Bei dem Video handelt es sich um keinen echten Vulkanausbruch, sondern um eine am Computer entstandene Szene.





Instagram-Nutzer und VFX-Künstler „aleksey__n“ postet das Video bereits im November 2021 auf Instagram.





Im Begleittext macht er deutlich, dass es sich um eine 3D-Animation und VFX-Kunst handelt. Informationen, die bei der Verbreitung des Clips durch andere Nutzer nicht weitergetragen werden.





In Making-Of-Stories zeigt der Künstler, wie das Video entstanden ist und welche Elemente bei der Animation verwendet wurden.





Der Fall macht deutlich, wie einfach fehlender Kontext aus einer klar gekennzeichneten Animation ein vermeintlich echtes Video machen kann.





So wird durch die Verbreitung in den sozialen Medien, ein VFX-Clip zu einem angeblich echten Vulkanausbruch.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

