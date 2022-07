Sehen Sie im Video: Wasserrutsche als Sprungschanze – Badegast schießt steil in den Himmel.









Dieses Video aus einem Wasserpark schockiert derzeit in den sozialen Medien.





Der Clip zeigt einen Mann, der einem der Badegäste auf einer Wasserrutsche Anschwung gibt – und ihn so durch die Luft katapultiert. Der mann wird dabei so schwundvoll aus der Rutsche geschleudert, dass er steil aus dem Bild fliegt.





Das Video wird allein auf Twitter mehr als 33 Millionen Mal aufgerufen. Nutzer sorgen sich und kommentieren, dass der Badegast den Vorfall nicht unbeschadet überstanden haben könne.





Doch was hat es mit dem Clip auf sich? Ist das Video wirklich echt?





Bei dem unglaublichen Viral-Video des "fliegenden Badegastes" handelt es sich um einen Fake.





Der Clip wird offenbar von einem Vfx-Künstler mit dem Nutzernamen Simon produziert und auf Twitter veröffentlicht.





Auf Tiktok existiert eine ältere Version des Clips, die bereits zehn Tage vor dem Video des Spezialeffekt-Spezialisten gepostet wird.





In dieser ersten Version des Videos fliegt der Badegast nicht durch die Luft – sondern ist, nachdem er in der Rutsche verschwindet, nicht wieder zu sehen.





Das Video macht deutlich, wie leicht echte Videos, die mit digitalen Effekten ergänzt werden, zu spektakulären Fake-Clips führen können.





So wird aus einer schwungvollen Rutsch-Partie ein dramatischer Sturz in die Tiefe.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr