Sehen Sie im Video: Soldaten fliegen mit Jetpack auf Kriegsschiff – ist das Video echt?

























Es sind atemberaubende Aufnahmen: Ein Soldat fliegt mit einem Jetpack von einem Schlauchboot auf ein fahrendes Kriegsschiff.





Der Clip, der an Filmszenen der Marvel- oder Star-Wars-Helden Iron Man und Boba Fett erinnert, begeistert in den sozialen Netzwerken und auf Reddit die Nutzer.





Zahlreiche User sehen, kommentieren und teilen das Video – darunter auch US-Comedian Josh Wolf.





Doch was hat es mit dem Clip auf sich? Sind die Aufnahmen wirklich echt?





Das Video eines Mannes, der von einem Schlauchboot auf ein Kriegsschiff fliegt, ist echt – allerdings stimmen nicht alle Details.





Der Clip wird von Gravity Industries, dem Hersteller des sogenannten „Gravity Jet Suit“, auf Youtube veröffentlicht.





Bei den Aufnahmen handelt es sich um Bilder von einem Testflug, der mit Hilfe der britischen Marine umgesetzt wurde.





Doch anders als in zahlreichen Posts behauptet, handelt es sich bei dem Jet-Suit-Piloten um keinen Soldaten – sondern um einen Testpiloten des Herstellers. Das stellt die Royal Navy in einer Presseerklärung klar.





Der Irrtum rührt offenbar daher, dass das ursprüngliche Video den missverständlichen Titel "Royal Marines Jet Suit Einstiegs-Übung" trägt.





Der Fall zeigt, wie leicht ungenaue Überschriften zu Folgefehlern bei der Verbreitung von Videos führen können.





So wird aus einem zivilen Testpiloten ein Soldat, der angeblich ein Jetpack fliegt.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr