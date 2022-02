Sehen Sie im Video: Woodstock, Sowjetunion und Kapitol-Stürmung – Fallen Sie nicht auf diese angeblichen Corona-Demos rein.









Dass das Coronavirus in die Geschichtsbücher eingehen wird, steht außer Frage.





Doch in den sozialen Netzwerken werden im Rahmen der Pandemie immer wieder Aufnahmen von anderen historischen Ereignissen gepostet, die nichts damit zu tun haben.





Ob böswillig-manipulativ oder unwissentlich, die Verbreitung und Weiterverbreitung der Bilder führt zu Falschmeldungen.





In diesem Video sehen Sie eine Auswahl von historischen Aufnahmen, auf die Sie in Zusammenhang mit dem Coronavirus besser nicht hereinfallen sollten.





Dieses Foto soll angeblich 2022 bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Australien entstanden sein. Doch eigentlich zeigt das Bild das legendäre Woodstock-Festival, das 1969 in den USA stattgefunden hat.





Auch diese Aufnahme einer Menschenmasse wird angeblich 2022 bei einer Corona-Demo aufgenommen. Das Foto soll angeblich aus Kanada, Österreich oder Frankreich stammen. Doch das Bild entsteht eigentlich 1991 in der damaligen Sowjetunion und zeigt Proteste in Moskau.





Von diesem Bild wird ebenfalls behauptet, dass es 2022 bei Protesten in Australien entstanden sei. Doch die Aufnahme stammt eigentlich aus Washington D.C. und zeigt Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Das Bild entstand am 6. Januar 2021 kurz vor der Erstürmung des US-Kapitols.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr