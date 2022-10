Sehen Sie im Video: Bedrohlicher Oktopus schwebt hinter Taucher – ist dieses atemberaubende Naturfoto wirklich echt?









Unglaubliche Unterwasser-Aufnahmen:





Ein gewaltiger Oktopus schwebt bedrohlich hinter einem Taucher.





Das atemberaubende Bild wird tausendfach geteilt und kommentiert.





Doch ist die faszinierende Aufnahme wirklich echt?





Bei dem Foto des Tauchers, hinter dem ein großer Oktopus auftaucht, handelt es sich um einen Fake.





Das Bild wurde aus zwei verschiedenen Fotos zusammengefügt.





Das Foto des Tauchers stammt vom Instagram-Kanal eines Hobby-Tauchers.





Die Aufnahme des Oktopusses stammt vom Instagram-Account Krystal Klear – einer professionellen Unterwasser-Fotografin aus Florida.





Durch die digitale Kombination der beiden Bilder entsteht ein neues Bild, das beeindruckender ist als seine Bestandteile.





Es gibt in den sozialen Medien zahlreiche manipulierte Naturaufnahmen, die darauf ausgelegt sind, Likes oder Klicks zu generieren. Ein anderes Beispiel ist ein manipuliertes Foto des gewaltigen Krokodils "Maximo" – das Tier wurde durch Bildmanipulationen noch größer gemacht als es sowieso schon ist. Die Fake-Fotos werden oft als Teaser-Bilder für Videos verwendet, die dann aber einen anderen Inhalt zeigen.





Doch egal wie spektakulär oder gut gemacht – ein Fake bleibt ein Fake.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr