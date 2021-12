Sehen Sie im Video: Sehen Sie einen Mann oder einen Hund? Foto treibt Internet-User in den Wahnsinn.









Dieses Foto einer optischen Täuschung sorgt für reichlich Diskussionen auf Twitter.





Was sehen Sie? Einen Hund oder einen Mann?





Twitter-User Just A Guy postet das Bild Anfang Februar mit der Frage: „Ich sah auf jeden Fall einen Mann, der in den Wald läuft. Bis ich nochmal schaute. Was sehen Sie?“





Das Foto wurde bereits mehr als 13.000 Mal retweetet und mehr als 100.000 Mal geliket.









Viele User erkennen zunächst einen Mann, da der Twitter-User diese Illusion anteasert.

Dieses psychologische Phänomen nennt man Priming.





Einige User bemerken weitere sonderbare Dinge am Bild:





„I looked into the forest and saw this scary thing. Anyone else?

„Ich schaute in den Wald und sah dieses beängstigende Ding. Noch jemand?“





„more dogs?“

„Noch mehr Hunde?“





„Cool natural illusion. I only saw the Man until I looked closely at his backpack, hem the dogs face was clear.“

„Coole natürliche Illusion. Ich habe den Mann nur gesehen, bis ich mir seinen Rucksack genau angesehen habe. Dann war das Gesicht des Hundes offensichtlich.“









Die meisten User sind sicher: Es ist ein Hund.





Und ein User fasst es gut zusammen:

„Can’t be a man or else he has a serious problem with his left knee bending the wrong way. Lol”

„Das kann kein Mann sein, oder er hätte ein ernsthaftes Problem mit seinem linken Knie, das sich zur falschen Seite beugt.“





