Sehen Sie im Video: Roboterhund taucht plötzlich auf und erschreckt Autofahrer.









Die Robotik-Firma Boston Dynamics ist auf diese Art von Robotern spezialisiert.





Für rund 74.000 US-Dollar kann man einen solchen künstlichen Hund erwerben.

Wem das zu viel ist, der kann sich einfach über dieses Video freuen.





Mitten in der Nacht: Ein gelber Roboterhund geht scheinbar alleine spazieren.





Der 23-jährige Nathan K. aus Sudbury in Kanada ist mit dem Auto unterwegs, als er den Roboter sieht – und zur Kamera greift.





Das Video stellt er auf Instagram und Twitter, wo es bereits millionenfach angesehen wurde.





„“We knew it was a Boston Dynamics robot, we were just surprised to see it in a place other than the States or a convention.





“Wir wussten, dass es ein Boston Dynamics Roboter ist, aber wir waren einfach überrascht, ihn hier zu sehen – und nicht in den Staaten oder bei einer Konferenz.“ (Nathan K. zur Toronto Sun)





Nicht zu sehen in dem Video: Der Bediener des Roboters. Er soll laut Nathan K. eine Art „Nintendo Switch Controller“ in der Hand gehalten haben.





