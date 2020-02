Als Influencerin hat man es gar nicht so leicht. Posing, Outfit und Kulisse müssen schließlich perfekt sein. Auch Noel Leon will um jeden Preis ihre Schokoladenseite präsentieren. Knapp 100.000 Follower folgen der schauspielernden Influencerin bei Instagram. Im knappen Kleidchen räkelt sich das Model in einem Hauseingang. Doch hoppla, da hat wohl jemand die Tür aufgelassen. Noel Leon verliert gegen die Schwerkraft, landet auf der Nase. Tja, auch Balance halten will eben gelernt sein.