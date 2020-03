Ein Bodycam-Video der Polizei aus Gwinnett County im Südosten der Vereinigten Staaten sorgt für Tränen und Begeisterung. Bei einer routinemäßigen Kontrolle aufgezeichneter Bodycam-Videos von Beamten aus dem US-Bundesstaat Georgia ist einem Supervisor folgende Szene aufgefallen. In der Nacht zum 11. Januar sprachen Sergeant Nick Boney und Officer Jimmy Wilson eine Frau an. Sie stand an einer Bushaltestelle und hielt einige Luftballons in ihrer Hand. Kurzentschlossen boten die Beamten an, die Frau nach Hause zu fahren. Allein das ist bereits eine nette Geste, doch was dann geschah, sprengt wohl den üblichen Rahmen an Hilfsbereitschaft: Dankbar erzählt die Frau den Beamten, dass ihre Tochter Geburtstag habe und ein Jahr alt würde. Sie wolle ihrer Tochter noch eine Geburtstagstorte kaufen. Darauf ruft Sergeant Boney seinen Kollegen zu sich.

"Ich gebe dir meine Kreditkarte, kauf ihr eine Geburtstagstorte mit einer Kerze in Form einer Eins."

"Ich sehe nach, ob sie dort eine haben."

"OK"

Im Wagen unterhält sich der Sergent mit der Frau, dankbar lädt sie die Beamten zu sich nach Hause ein.

"Also, ihr Baby ist gerade jetzt 1 geworden?"

"Ja, genau"

"Mädchen oder Junge?"

"Ein Mädchen. Wollen Sie sie sehen?"

"Oh ja, gerne."

"Wir haben eine kleine Überraschung für sie. Warten Sie eine Sekunde."

Officer Wilsons Tortenkauf war erfolgreich. Die Frau, zu Tränen gerührt. Im Haus der Familie werden die Beamten begeistert empfangen. Dank der netten Polizisten erhält das Geburtstagskind seine erste Überraschungsgeburtstagsparty. Gerührt kommentieren die User das Video auf dem Twitter-Account der Polizei von Gwinnett County: "Wow, ich habe Tränen in den Augen, wie wundervoll, das für jemanden zu machen, das Video hat meinen Tag bereichert", schreibt einer. "Ich liebe euch so sehr, Gwinnett hat die besten Polizisten", begeistert sich eine Frau. Den Titel "Dein Freund und Helfer" haben sich diese beiden Polizisten wirklich verdient.

US-Präsident Barack Obama unterstützte die US-Polizei mit 75 Millionen Dollar, die für den Flächendeckenden Einsatz von sogenannten Bodycams bereitgestellt wurden. Mit den Videokameras, die Beamte an ihrer Uniform tragen, sollte nicht nur Beweismaterial gegen Verdächtige gesammelt werden. Die Hoffnung der Politik: Rechtswidriges Verhalten und vorschneller Waffeneinsatz der Polizei sollte durch die Videoaufzeichnung verringert werden. Dass die Aufnahmen manchmal aber auch einfach nur Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit dokumentieren, beweist jetzt das Video der Polizei aus Gwinnett County.