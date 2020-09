Sehen Sie im Video: Waghalsige Aktion in der Türkei – Mann befestigt Bett an einem Gleitschirm und schwebt Hunderte Meter überm Meer.





Der türkische Youtuber Hasan Kaval hat den Begriff "Himmelbett" wortwörtlich genommen und ist in Alanya, einem Badeort im Süden der Türkei, von einem Berg aus im Bett liegend zu einem ungewöhnlichen Ausflug gestartet. Das Bett war sogar inklusive eines Weckers und einer Nachttischlampe an einem Gleitschirm befestigt. Rund 15 Minuten dauerte die himmlische Mission - lang genug um sich zwischenzeitlich, über Häuserdächer gleitend, etwas aufs Ohr zu legen. Glatt und relativ sanft verlief dann auch die Landung am Strand. Damit konnte er also direkt vom Himmelbett ins Mittelmeer. Was für ein Traum, der für Hasan Kaval auf diesem Weg sogar Realität geworden ist.

