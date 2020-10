Sehen Sie im Video: Romantische Antrag – Paar verlobt sich unter Wasser.





Ein Heiratsantrag der Extraklasse. Es gibt nicht viele Frauen, die SOO von ihrem Zukünftigen überrascht wurden. Kody Workman und Kelly Castillo sind seit 3 Jahren ein Paar. Zusammen führen beide den Instagram-Kanal „positravelty“- auf dem Paar-Account dreht sich alles rund ums Thema „Reisen“. Auf ihrer letzten Reise nach Jamaica entschied Freund Kody sich für einen besonderen Heiratsantrag - beim Schnorcheln unter Wasser in einer Höhle. Natürlich konnte Freundin Kelly da nur JA sagen.. Insider.com erzählte die völlig überraschte „Bald-Ehefrau“: „Wir sind beide professionelle Fotografen, er plante diesen ganzen Ausflug so, als ob es nach einem normalen Fotoshootings aussieht.“ Und weiter „Ich konnte es nicht glauben und war total aufgeregt, hatte Tränen in den Augen und musste lachen. Als wir an die Oberfläche kamen, musste ich fragen, ob das alles real war.“ Antragsteller Kody verriet, er hat den Ring Anfang des Jahres gekauft, doch noch auf den richtigen Moment gewartet. Auf der Reise hat er ihn immer wieder an verschieden Orten im Kameraequipment versteckt. In der Höhle, beim Schnorcheln wusste er dann, es ist soweit. Das Meer spielt eine große Rolle im Leben des frisch verlobten Paares. Die beiden lernten sich auf einer kleinen karibischen Insel in Panama kennen und lieben.

