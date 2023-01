Sehen Sie im Video: Das bedeutet das Geist-Symbol auf Whatsapp.













Wer schon mal einen Avatar-Sticker zugeschickt bekommen hat, dem ist bestimmt das Symbol daneben aufgefallen. Doch was bedeutet dieses Zeichen, das entfernt an einen Geist erinnert? Kürzlich führte WhatsApp das Avatar-Feature ein. User können eine digitale Version von sich selbst erstellen und diese anstelle von Emojis verschicken. Die selbst kreierte Figur kann wie normale Sticker viele verschiedene Emotionen und unterschiedliche Situationen ausdrücken. Wer schon mal einen solchen Avatar-Sticker zugeschickt bekommen hat, dem ist bestimmt das Symbol daneben aufgefallen. Doch was bedeutet dieses Zeichen, das entfernt an einen Geist erinnert? "Der Geist" zeigt an, dass es sich bei dem versendeten Sticker um einen selbst erstellten Avatar handelt. Wer jetzt auf das "Geist-Symbol" klickt, wird direkt zum persönlichen Avatar-Bereich weitergeleitet. Hier können Nutzerinnen und Nutzer ihren eigenen Avatar erstellen und auf Wunsch gleich damit antworten. Bei normalen Stickern wird das Zeichen übrigens nicht angezeigt.

