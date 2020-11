Wer sein Wlan liebt, schützt es am besten mit einem möglichst kniffligen Passwort. Um es besser vor Angriffen von außen zu wappnen, sollte das vom Anbieter vergebene Wlan-Passwort von Zeit zu Zeit geändert werden. Und das ist der Weg zum neuen digitalen Schlüssel.

Es ist ellenlang und kryptisch. Noch dazu steht es meist auf der Unterseite des Routers. Das Wlan-Passwort. Im großen PIN- und Passwort-Dschungel unserer Zeit gehört das Wlan-Passwort sicher nicht zu den persönlichen Codes, die man am häufigsten braucht. Und wenn man es doch mal braucht, stellt man einfach den Router auf den Kopf – und tippt den Schlüssel Zeichen für Zeichen ab. Doch das ist nicht nur umständlich und nervt auf die Dauer. Ein Passwort, das über viele Jahre lang nicht geändert wird, ist auch ein gefundenes Fressen für Menschen mit krimineller Energie. Um das Heimnetzwerk gegen Cyberattacken zu schützen, sollte man das Wlan-Passwort in den eigenen vier Wänden von Zeit zu Zeit ändern.

Wie das bei den gängigsten Router-Modellen funktioniert und was es beim Ändern des Wlan-Passworts sonst noch zu beachten gibt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wlan-Passwort ändern: Auf Nummer sicher gehen

Das Wlan-Passwort versteckt sich in den allermeisten Fällen auf einem (leicht zu findenden) Sticker am Wlan-Router, den Internetanbieter ihren Kunden bei Vertragsabschluss zur Verfügung stellen. Und genau dieser Router ist auch der Schlüssel für ein alternatives Wlan-Passwort, das Sie sich besser merken können – und Ihr Netzwerk gleichzeitig ein Stück sicherer macht. Im besten Fall ändern Sie das Wlan-Passwort direkt nachdem der Router eingerichtet wurde. Wie das bei zwei der gängigsten Router-Modellen funktioniert, lesen Sie hier.

Wlan-Passwort ändern: So klappt es bei der Fritzbox

Neben Ihrem Wireless LAN ist auch Ihre persönliche Fritzbox, also das Gerät selbst, mit einem Kennwort geschützt. Um zunächst dieses Passwort zu ändern, gehen Sie wie folgt vor.

Geben Sie fritz.box in die Adresszeile Ihres Browsers ein Melden Sie sich mit dem aktuellen Kennwort an Klicken Sie in der Menüzeile auf "Angemeldet" Wählen Sie den Link "Kennwort ändern" Tippen Sie das neue Passwort ein und klicken Sie auf "OK"

Im zweiten Schritt kann das Wlan-Passwort, das auch als Wlan-Netzwerkschlüssel bezeichnet wird, geändert werden. Dazu melden Sie sich unter fritz.box zunächst bei Ihrem Router an. Und so geht es weiter.

Suchen Sie im Menü links den Punkt "WLAN" und wählen Sie den Unterpunkt "Sicherheit" Im Karteikartenreiter "Verschlüsselung" wird das aktuelle Kennwort (der sogenannte Wlan-Netzwerkschlüssel) angezeigt Markieren Sie mit der Maus alle Zeichen und löschen Sie das Kennwort mit "Entf" Geben Sie ein neues Kennwort ein Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf den Button "Übernehmen"

Wlan-Passwort ändern am Speedport-Router

Die Telekom gehört nach wie vor zu den Big Playern auf dem deutschen Internetmarkt. In der Regel erhalten Kunden mit Vertragsabschluss einen sogenannten Speedport-Router mitgeliefert. Und so ändern Sie das Passwort an diesem Gerät.

Unter http://speedport.ip am Router anmelden (Alternative: http://192.168.2.1) Gerätepasswort eingeben Option 1: Über den Menüpunkt "Sicherheit" ins Menü "SSID & Verschlüsselung" Option 2: Über "Heimnetzwerk" und "Wlan-Grundeinstellungen" ins Menü "Name und Verschlüsselung" Neues Passwort in das entsprechende Feld eintragen (bei neuen Geräten mind. 18 Zeichen) Verschlüsselungstechnologie prüfen (WPA2 oder WPA2-Personal sind korrekt)

Das Prinzip, wie das Wlan-Passwort geändert wird, ist simpel und unterscheidet sich zwischen den Herstellern der verschiedenen Router nur marginal. Schritt 1 ist grundsätzlich der Login am Router. Unter Menüpunkten wie Wlan oder Sicherheit finden Sie dort in der Regel die Option, mit der Sie das alte Wlan-Passwort anzeigen und ändern können.

Wlan-Passwort ändern: Je kniffliger, desto sicherer

Auch in Zeiten, in denen Hacker beinahe täglich selbst größeren Firmen vorführen, wie angreifbar ihre IT-Systeme sind, gehörten Zahlenkombinationen wie "123456" und der Klassiker "password" auch 2019 zu den Top 5 der häufigsten Passwörter in deutschen Haushalten. Da fühlen sich Kriminelle fast schon in ihrer Ehre gekränkt. Wer es den Hackern nicht ganz so leicht machen will, sollte auch beim Wlan-Passwort ändern einige Regeln beachten. Folgende Punkte empfehlen die IT-Experten vom Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam für sämtliche digitale Verschlüsselungen:

Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen verwenden möglichst mehr als 15 Zeichen Wörter aus dem Wörterbuch sind tabu im Zweifel mit einem Passwort-Manager arbeiten keine gleichen oder ähnlichen Passwörter bei unterschiedlichen Diensten Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, wenn möglich

Egal an welchem Router Sie das Passwort ändern: Im Anschluss muss die Wlan-Verbindung bei allen im Netzwerk eingebundenen Geräten wie Smartphones, Laptop, Fernseher, Boxen-Systemen oder anderen Smart-Home-Tools neu eingerichtet werden.

Quellen: "chip.de"; "heise.de"; telekom.de; datensicherheit.de; internetanbieter.de