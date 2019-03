Europäische Volkspartei setzt Mitgliedschaft von Orban-Partei aus

Suche nach Film: "Li", Mitte der Neunziger Jahre

Hallo, ich habe Mitte der Neunziger einen zauberhaften Film gesehen. Er heißt "Li". Obwohl ich den Namen noch weiß, kann ich den Film beim besten Willen per Google nicht finden. "Li" findet viel zu viel andere Treffer. Ich habe den Film damals in einem Flugzeug gesehen. Es geht um das Zusammentreffen zwischen einem westlichen Mann (Amerikaner/Europäer, weiß ich nicht mehr) und einem kleinen asiatischen Mädchen in einer asiatischen Großstadt. Der Mann ist auf der Suche nach irgendwas, vermutlich Lebenssinn, und das Mädchen ist weise und erweist ihm Lebenshilfe. Es war sehr berührend. So oder so ähnlich war die Handlung. Weiß jemand, wo man diesen Film finden kann?