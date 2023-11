von Andreas Beerlage Da, wo die Straßen enden, übernehmen sie das Ruder: Fährleute, die Menschen und Lasten über den Fluss tragen. Der Fotograf Achim Multhaupt kreuzte mit ihnen von Ufer zu Ufer.

Mittagspause: Kapitän Jörn Bolz und Schiffsingenieur Daniel Gil genießen am Anleger Stadersand die Zeit bis zur nächsten Fahrt © Achim Multhaupt/stern

Hybrid: Die Motorsteuerung des ehemaligen Watten-Taxis ermöglicht auch eine elektrische Fahrt auf der Elbe © Achim Multhaupt/stern

Wenn Uwe Ritter in den hellen Monaten morgens von seinem Haus in Werben in der Altmark zum Fenster hinausschaut, sieht er hinter nebelverhangenen Wiesen seinen Arbeitsplatz: "Da glänzt die Elbe im Licht der aufsteigenden Sonne, das ist schon was!" Ritter, 60, steuert in der Frühschicht die Fähre von Räbel nach Havelberg und zurück, 60 bis 70 Überquerungen täglich, von sechs bis 14 Uhr. Gerade fährt er das Ostufer an, lässt die Laderampe auf den Teer der am Elbstrom endenden Landstraße sinken. Leichtes Scheppern. Die Sonne steht hoch über dem Wasser; drei Autos ruckeln auf das Schiff.