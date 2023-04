Im April 1983 löste der stern mit den gefälschten Hitlertagebüchern einen der größten internationalen Presseskandale selbst aus. Mit dem Podcast "Faking Hitler" wurde der Fall 35 Jahre später neu aufgerollt. In Bonusfolge 1 gibt es Auszüge aus dem großen Interview mit Ex-stern-Reporter Gerd Heidemann.

"Ich habe damals immer Preludin-Tabletten geschluckt, die hatten Pervitin-Bestandteile. Eigentlich waren die dafür gedacht, damit man Appetit verliert und nicht so viel isst", erzählt der ehemalige stern-Reporter Gerd Heidemann von seinem Alltag als Journalist Anfang der 1980er -Jahre. "Aber die haben uns immer über die Nächte wachgehalten. Wenn man da zwei nahm, konnte man die ganze Nacht durcharbeiten." Pervitin – das Aufputschmittel der Wehrmacht als Durchhaltemittel für harte Arbeitsnächte. Das ist eine von vielen Anekdoten, die Heidemann in seinem langen Interview im September 2018 dem Autor Malte Herwig in einem Hamburger Tonstudio erzählt.