von Maren Rosche Elina Penner ist mennoitisch-plautdietsche Deutsche – eine Deutsche mit einem russischen Pass. Oder auch Russlanddeutsche. Ihr genauer "Migra"-Background ist in ihrem Buch "Migrantenmutti" weniger wichtig. Wichtig ist nur, dass sie einen hat. Und, dass das einen Unterschied macht. Für wirklich alles. Das habe ich – Prototyp "deutsche Mutti" – im Buch gelernt.

Ich bin der Prototyp einer deutschen Mutter. Zumindest, wenn es nach der Definition einer solchen Mutter in Elina Penners neuestem Buch "Migrantenmutti" geht. Ich komme aus einem westdeutschen Akademikerhaushalt, Geld war nie ein Problem, wir hatten alles und meine Mutter hat ihren Job an den Nagel gehängt, als das dritte Kind kam. Und viel entscheidender: Mein Vater hat im Haus die Schuhe angelassen. Das fand ich zwar immer ein wenig unbequem, vielleicht auch unhygienisch, allerdings war mir nie bewusst, dass das einer der Hauptunterschiede zwischen meiner Herkunftsfamilie und einer Familie mit Migrationshintergrund ist. Denn dieser Unterschied scheint so groß zu sein, dass Elina Penner ihm ein ganzes Kapitel in ihrem Buch widmet.