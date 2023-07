Normalerweise passt sich die Größe der Zwillinge in den Monaten nach der Geburt an (Symbolbild)

Reagan und Mila Lambert sind Zwillinge. Bei ihrer Geburt 2021 hat Reagan nur halb so viel wie ihre Schwester gewogen und war deutlich kleiner. Normalerweise gleicht sich der Größenunterschied im Laufe der Zeit an – bei den beiden Mädchen allerdings nicht. Von Jessica Bürger

Dieser Artikel erschien zuerst bei rtl.de

Baby Reagan entwickelte sich während der Schwangerschaft nicht richtig

"Ich war am Boden zerstört." Als Audrieanna Lambert aus den USA erfährt, dass eines ihrer Babys nicht überleben könne, ist sie verzweifelt. Wie die Nachrichtenagentur SWNS berichtet, versuchen Lambert und ihr Mann bereits seit Jahren Kinder zu bekommen, wenden sich schließlich an eine Kinderwunschklinik. Und tatsächlich: 2021 erwartet Lambert sogar Zwillinge!

Doch eines der Babys entwickelt sich nicht richtig, ist viel zu klein. Immer wieder sagen die Ärzte, dass es sterben würde, nicht zuletzt bei einem Ultraschall in der 24. Schwangerschaftswoche. Damals ist der eine Fötus nur halb so groß wie der andere und wird über die Nabelschnur nicht richtig versorgt. "Die Ärzte sagten mir, dass das Baby in den nächsten Tagen sterben würde", erinnert sich Lambert.

Audrieanna Lambert bringt beide Kinder auf die Welt

Wie das Journal of Public Health Research schreibt, haben sowohl eineiige als auch zweieiige Zwillinge während der Schwangerschaft grundsätzlich mit Wachstumsschwierigkeiten zu kämpfen. Das liege an den verengten Platzverhältnissen im Bauch und der Tatsache, dass sich die Föten die Nährstoffe teilen müssen. Je nachdem, wie hoch die Unterversorgung ist, sterben etwa 15 Prozent der unterversorgten Föten frühzeitig, so das Journal.

Entgegen der ärztlichen Diagnose überlebt Lamberts zweites Baby jedoch und wird im Dezember 2021 per Kaiserschnitt geholt. Beide Babys sind Frühgeburten, doch während Baby Mila immerhin fast ein Kilo wiegt, bringt ihre Schwester Reagan nur die Hälfe auf die Waage und ist deutlich kleiner.

"Reagan war so klein, dass ich sie in meine Hand legen konnte", erzählt Audrieanna Lambert. Normalerweise passt sich die Größe der Zwillinge in den Monaten danach an, doch nicht so bei Mila und Reagan. Mittlerweile sind die Mädchen nämlich anderthalb Jahre alt und Mila überragt ihr Schwesterchen noch immer um einen Kopf. "Fremde können nie glauben, dass die beiden Zwillinge sind", so Lambert. Während Mila schon richtig laufen kann und gerade sprechen lernt, macht Reagan ihre ersten Schritte und trägt Kleidung, die eigentlich für drei Monate alte Kinder sind.

"Aber wann immer Reagan etwas Neues macht, leuchtet Milas Gesicht auf. Sie ist Reagans größte Cheerleaderin", verrät Lambert. Trotz ihrer geringen Größe sei Reagan jedoch gesund – und das sei schließlich, worauf es ankomme.